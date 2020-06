Sérgio Conceição: «Temos de ser mais fortes dentro do campo. Fora vai ser contra tudo e todos»

O FC Porto não regressou da melhor forma à Liga NOS. A equipa comandada por Sérgio Conceição perdeu (2-1) na deslocação ao terreno do Famalicão e pode perder amanhã (quinta-feira) a liderança da tabela classificativa caso o Benfica vença na receção ao Tondela.

No final do encontro, o treinador dos dragões lamentou o resultado sofrido, a falta de eficácia da equipa, principalmente durante o primeiro tempo e deixou ainda uma 'bicada' à arbitragem de Nuno Almeida, num lance sobre Aboubakar na grande área dos famalicenses.

"Penso que em termos estatísticos fomos superiores em tudo, mas os jogos não se ganham com estatística. A partir do momento em que falhámos oportunidades flagrantes durante a primeira parte, não podemos mudar de atitude após sofrer um golo. Sinceramente esperava mais. Assumo completamente aquilo que aconteceu em campo. Agora, se queremos ser campeões temos de dar mais em campo", começou por dizer o técnico do FC Porto.

Estratégia montada para tentar conquistar os três pontos

"A estratégia estava bem definida, sabíamos que eram uma equipa muito compacta que tínhamos de entrar com um timing certo. A partir do momento em que o treinador adversário quer defender o resultado, eu meti um avançado para dar mais peso ao ataque. Com três avançados na frente, devíamos ter utilizado mais os nossos avançados."

Lance sobre Aboubakar

"Há penálti, temos de estar mais fortes dentro do campo, fora do campo e vai ser contra tudo e contra todos."

Resposta da equipa

"Não estamos habituados a perder, temos de começar a trabalhar já amanhã para vencermos os restantes jogos. Queremos homens de carater, que assumam, tal como eu assumo, o que se passou aqui hoje", concluiu.