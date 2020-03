Sérgio Conceição: «Temos de estar unidos e atentos»

Passou pouco mais de um mês desde o dia em que o FC Porto se preparava para receber o Gil Vicente com 10 pontos de atraso para o líder Benfica. Em quatro jornadas tudo mudou e hoje é o dragão que comanda o pelotão, um facto que não leva Sérgio Conceição a baixar a guarda. "Sinto-me normal, como das outras vezes que venho aqui. Umas vezes mais bem-disposto, outras menos bem-disposto, mas sempre com vontade de responder às vossas perguntas", atirou logo o técnico, questionado como se sentia agora que era novamente líder da Liga NOS. Um sinal claro de que o ‘chip’ não mudou, ao qual se seguiu um apelo (em jeito de alerta) para a nação azul e branco: é urgente unir esforços e abrir bem os olhos, porque ainda há 11 duras batalhas pela frente até ao final, a começar pela desta noite, com o Rio Ave.

"A nossa cara é sempre a mesma, é a de quem quer trabalhar no máximo e no limite para conseguirmos os melhores resultados possíveis para o FC Porto. Nem estava tudo perdido quando estávamos atrás e também não está nada ganho agora que estamos na frente. Há muitos pontos em disputa e há um caminho difícil a percorrer. Aproveito para alertar e agradecer aos adeptos do FC Porto, pois já estão 40 mil bilhetes vendidos. Espero que o Dragão possa encher e que os nossos adeptos nos apoiem. É um apelo à unidade e à tensão que vamos ter no final do campeonato", referiu Sérgio Conceição, terminando com uma ‘bicada’ ao tempo de compensação dado no último jogo do Benfica: "É preciso estar atento a este final de campeonato. Depois, dentro dos 90, 95 ou 100 minutos, vamos dar o nosso melhor."

Os avisos e os pedidos de união, contudo, não se ficaram por aqui, com o técnico a referi-los novamente quando frisava que a liderança não mudou o estado de espírito da sua equipa. "É exatamente igual e isto não é falsa modéstia ou algo do género. Sou muito realista e sei muito bem as dificuldades que vamos ter até ao fim. Volto a frisar, temos de estar muito atentos e muito unidos para conseguir o principal objetivo, que é o campeonato", sublinhou o treinador, explicando depois que estes avisos não significam que teme influência de terceiros nas decisões da Liga: "Não é uma questão de temer, aproveito para desejar muito boa sorte, ou uma sorte diferente aos árbitros, aos intervenientes diretos no futebol, pois não a tiveram na parte final do campeonato na época passada. Conhecemos o que foram as últimas dez ou 12 jornadas do último campeonato e as prestações dos árbitros não foram as melhores. Foi um período decisivo em que até fomos regulares, mas mesmo assim não conseguimos ganhar o campeonato. Não estou a tentar criar mais pressão aos árbitros, ela existe sempre, tanto para as equipas de arbitragem como para as que jogam, nomeadamente o Benfica e o FC Porto, que estão a lutar pelo título."



Semana limpa "é importante"



Pela primeira vez em 2020, o FC Porto teve uma semana limpa, ou seja, mais do que dois ou três dias para preparar um jogo. Uma ajuda importante e que se irá repetir até ao final do campeonato, ainda que devido à eliminação precoce das competições europeias. "Não foi bem uma semana limpa, porque jogámos segunda-feira nos Açores. Mas sim, infelizmente é importante termos tido mais dias de preparação, pois queríamos ter continuado na Liga Europa e não conseguimos. Agora há mais tempo para trabalhar e recuperar", referiu Sérgio Conceição.