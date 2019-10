Sérgio Conceição: «Temos historial diferente dos outros mas temos de provar em campo»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto é favorito no papel mas que terá de provar em campo, diante do Feyenoord, na quinta-feira, que é efetivamente a melhor equipa neste grupo da Liga Europa. Na conferência de antevisão ao encontro de amanhã, o técnico portista deixou ainda elogios ao timoneiro contrário, Jaap Stam, com quem partilhou o balneário da Lazio enquanto jogador.

Opinião de Stam como jogador e agora como treinador?

"Stam não era uma pessoa muito expansiva no balneário mas era um líder, alguém com carácter. Passámos 6 meses pois regressei ao meu clube, o FC Porto. Mas os meses que estive com ele foram de convivência fantástica, pois é uma excelente pessoa. Quanto à equipa, tem a ver com o historial do futebol holandês, onde se marcam muitos golos. Há pontos em que nós, ao ver a equipa neste campeonato holandês, e o comportamento com o Rangers, houve comportamentos diferentes. Por vezes não se verifica o mesmo comportamento na Europa mas estamos preparados para os dois cenários. Do que conheço dele, poderá mudar um pouco o que tem sido a postura da equipa no campeonato."

Equipa sem Corona pode dar resposta na ala direita?

"Tem que ter, uma dinâmica da equipa tem a ver com relação entre jogadores. Eles conhecem bem o que se quer. Todos conhecem os colegas e só assim os jogos são decididos nos detalhes. Independentemente de quem atuar a lateral-direito dará uma boa resposta, por isso não estou preocupado."

Stam disse que Conceição passou temperamento forte para a equipa e que o FC Porto pode ir longe

"Em temos teóricos, temos um historial diferente das outras equipas mas temos de provar dentro das quatro linhas. Sobre o que ele disse sobre mim, como era como jogador e do carácter que tinha, sim, transportamos aquilo que somos. Gosto que os jogadores saibam que têm que atacar mas também defender."

Especial voltar aqui 26 anos depois da última vez que o clube esteve cá e especial para si depois do Euro'2000?

"Para mim é sempre especial qualquer jogo. Sempre um orgulho. Lembrar o ano 2000 e ano da Seleção, relativizo um pouco essa situação, foco é total no jogo de amanhã. Quando estiver desempregado vou lembrar-me de alguns desses momentos e esse será um dos momentos bonitos como jogador."

Falou aos jogadores da Supertaça Europeia de 2020, que é no Dragão?

"Pergunta de alguém experiente (risos). Sei desse facto, até porque será no nosso Estádio, mas não falei com os jogadores sobre isso. Falamos diariamente do trabalho que fazemos. Temos tanto trabalho diário que focamos jogo a jogo. Agora toda a atenção vai para o jogo de amanhã."