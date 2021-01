Sérgio Conceição e a covid-19: «Temos todos de meter a mão na consciência»

Sérgio Conceição sublinhou esta segunda-feira que há uma responsabilidade grande de todos em lutar em conjunto contra a covid-19, numa altura em que mais jogadores do FC Porto estão infetados.





Questionado sobre até quando os agentes vão continuar a aceitar o regime de exceção para o futebol em relação à covid-19, Conceição avançou: "Nós, agentes diretos, não decidimos. Há pessoas que decidem fazer o melhor para este desporto e neste momento a situação é esta. Parar não sei se seria a solução, mas limitar as equipas, é verdade".

"Isto é um problema não só do futebol. Em Portugal estamos a sofrer e a facilitar um pouquinho neste sentido. Os jogadores são profissionais, mas o país e as estatísticas não são boas. Temos todos de pôr a mão na consciência e perceber que não é algo como um problema menor. É difícil de ultrapassar e todos os cuidados são poucos para todos nos protegermos. Estamos a facilitar alguma coisa nesse sentido. Temos jogadores infetados que estão fora do jogo, gostaria de contar com todos, vamos com os que estão. Dentro do que é o nosso dia a dia estamos tranquilos em relação a isso. Mas os jogadores têm uma vida fora daqui, passamos a mensagem que tem de haver uma responsabilidade grande fora do espaço profisisonal, mas isto está tão difícil que mesmo com todos os cuidados os jogadores acabam por ser afetados", disse na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting das meias finais da Allianz Cup (amanhã, 19H45).