Sérgio Conceição: «Temos um lote de jovens muito interessante para o futuro do FC Porto»

Sérgio Conceição gostou da forma como os jogadores do FC Porto se exibiram diante do Fulham, um encontro de preparação que terminou com novo triunfo portista ( 1-0 ). Em declarações à Sport TV, o técnico dos dragões destacou a determinação evidenciada pelos seus pupilos nesta pré-época e salientou a qualidade dos jovens que estão a trabalhar com o plantel principal."Foi um jogo onde tivemos muita gente nova. É importante começarem a perceber o que queremos. O trabalho tem sido bom e para nós era importante que esse trabalho fosse correspondido em campo. Na primeira parte, não entrando bem, a equipa começou a pegar no jogo a partir dos 10' e a criar situações de perigo. Depois o ritmo baixou, o que é normal, mas no geral estou contente. As notas são diárias, não é preciso o jogo para eu saber o que cada jogador me pode dar.""É sempre melhor não sofrer e ganhar mas estamos na preparação, a tentar perceber o que muitos jovens nos podem dar. O trabalho tem sido muito positivo porque tem havido muita determinação.""Olho para a qualidadse do jogador e não para a idade. Cerca de 10 dos que estiveram em campo na segunda parte têm menos de 23 anos e isso faz-nos acreditar que temos um lote de jogadores muito interessantes para o futuro do FC Porto"