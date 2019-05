Sérgio Conceição: «Temos vontade de ganhar e dedicar a vitória ao Iker e à família»

As notícias negativas que têm assolado Iker Casillas e a sua família não passaram em claro a Sérgio Conceição e o técnico, em entrevista à RTP, teve uma palavra de solidariedade para com o guarda-redes.De acordo com o treinador, o guardião espanhol integrará a comitiva azul e branca rumo ao Jamor, estará presente no hotel e irá mesmo para o jogo com a equipa, embora não possa, de forma direta, dar o seu contributo. Por essas razões, Conceição garantiu que a vontade do grupo é vencer e dedicar o triunfo ao colega de equipa."O futebol faz parte da vida, mas a vida não é só o futebol. O Iker está a passar por momentos difíceis. Obviamente que todo o grupo está solidário com ele e com a sua família. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Sei já, porque falei com ele no dia do seu aniversário, vai estar presente no hotel, vai para o jogo connosco porque faz parte da nossa família FC Porto. Temos toda a força do Mundo e vontade para ganhar e dedicar-lhe a vitória a ele e à família neste momento tão difícil", referiu.