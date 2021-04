Sérgio Conceição: «Título? Não dependemos de nós»

Total foco no jogo da Choupana com o Nacional. É esta a mensagem de Sérgio Conceição horas depois de ter visto o Sporting regressar aos triunfos ao bater o Farense por 1-0.





Questionado se acredita na conquista do título caso ganhe todos as partidas até fim da época, o treinador do FC Porto respondeu: "Não dependemos de nós. Vamos fazer tudo para ganhar esses oito jogos a começar já pelo de amanhã."Conceição prevê dificuldades na Madeira mas está confiante numa boa resposta da sua equipa. "Qualquer jogo no campeonato é complicado. A diferença do último classificação até ao 10.º há 7 pontos de diferença o que não é muito. A dificuldade é sempre grande e cada vez mais as equipas são competentes, cada vez com mais qualidades", frisou.Sobre a a arbitragem no Farense-Sporting, logo muito contestada por Francisco J. Marques, respondeu: "Não tenho de comentar outros jogos, já sou bastante expressivo e efusivo nos meus."