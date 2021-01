Sérgio Conceição: «Tivemos sempre o jogo controlado»

O FC Porto goleou em Famalicão por 4-1, um resultado que deixou Sérgio Conceição naturalmente satisfeito. Ainda assim, o técnico portista assume que o golo sofrido é a única 'mancha' que encontra neste encontro com a formação de Vila Nova de Famalicão.





"Acho que foi um bom jogo da minha equipa. Controlámos e dominámos. Depois, com o resultado em 3-1, houve uma ou outra situação do Famalicão, mas nós tivemos sempre o jogo controlado. Tivemos bons momentos. Estamos satisfeitos, menos com o golo sofrido, mas faz parte. Parabéns aos jogadores, tanto aos que foram titulares como aos que entraram, pois deram um contributo muito importante para o sucesso da equipa", começou por analisar, à SportTV.Sérgio abordou ainda as trocas que foi fazendo, assegurando que foram a pensar neste jogo e não nos próximos. "Tem a ver com o jogo e com este período. O Otávio jogou depois de um tempo ausente e era importante tirá-lo. Temos de ter cuidado com isso. O Sérgio senti alguma fadiga. Não se trata de pensar noutros, mas neste jogo. Refrescando a equipa, dando outras coisas ao jogo. Meti o Pepe e depois gente com mais velocidade para a frente, como o João Mário e o Luis Díaz. Interpretaram bem o que queria e tivemos sempre o jogo controlado, gerindo aquilo que me apercebi em função do estado dos jogadores", explicou.Nesse sentido, o técnico falou ainda da saída e das queixas de Jesús Corona. "Ele não estava muito bem, pois levou duas entradas fortes e ficou debilitado na coxa. Começámos o segundo tempo a pensar se podia ou não e ele disse que sim. Foi até não dar para mais e não valia a pena forçar", frisou.