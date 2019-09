Sérgio Conceição: «Toda a gente tem de conhecer as diferentes posições no campo»

Sérgio Conceição disse este sábado esperar "um FC Porto fiel ao que tem que ser," na antevisão ao jogo com o Santa Clara, marcado para domingo.O treinador do FC Porto elogiou o valor do adversário e lembrou que o FC Porto defrontou na quinta-feira o Young Boys."O Santa Clara é uma equipa bem organizada. No ano passado fez um campeonato tranquilo. Dificultou normalmente a tarefa aos ditos grandes. E amanhã [no domingo] esperamos essa dificuldade. Está a dar continuidade à equipa bem organizada, nomeadamente no plano defensivo. Sofreu só dois golos", advertiu."Passaram-se poucas horas do jogo que tivemos a meio da semana. Vamos ver quem está em melhores condições para escolhermos o melhor onze para defrontar o Santa Clara", continuou.Conceição disse ter soluções para a ausência de Alex Telles, frisando que tem "confiança" em todo o grupo."Toda a gente tem de conhecer as diferentes posições no campo. Não estou muito preocupado com isso. Mas claro que gostava de contar com todos".Sérgio Conceição não se mostrou preocupado com o facto de o FC Porto não ter marcado muitos golos, nos últimos jogos, e de as vitórias não terem sido muito expressivas."Ficava preocupado se não ganhasse os jogos. Temos de perceber o que estamos a fazer bem durante o jogo e perceber que podemos melhorar alguns aspetos. Somos uma equipa com uma capacidade ofensiva muito grande e, nos últimos anos, fomos a melhor defesa do campeonato", frisou.O treinador dos dragões comentou ainda o facto de a recandidatura do presidente Pinto da Costa ser anunciada na próxima semana."Toda a gente sabe o que penso do meu presidente. O nosso presidente é eterno", afirmou ainda.