O museu do FC Porto conta agora, pela primeira vez desde a sua inauguração, em setembro de 2013, com um novo troféu conquistado pela equipa principal de futebol. A Liga NOS passou ontem a pontificar naquele espaço nobre do Estádio do Dragão, com Pinto da Costa a receber o taça relativa à mais recente conquista das mãos do capitão Herrera e do treinador Sérgio Conceição.

O momento, que contou também com a presença do plantel, administração da SAD e direção do clube, foi comentado pelo técnico azul e branco, que entreabriu a porta da continuidade no clube na próxima temporada. "O presidente Pinto da Costa conheceu-me com 16 anos... Tive a oportunidade de estar em cinco campeonatos pelo FC Porto, dois como júnior, três como sénior e, agora, como treinador. E ganhei quatro. O meu trabalho neste clube tem sido sinónimo de sucesso e espero que assim continue, pois este clube habituou-nos a ganhar, a vencer, principalmente desde o início desta presidência", disse Sérgio, ao Porto Canal, já depois de ter elogiado Pinto da Costa: "Eu emociono-me sempre que partilho momentos com o melhor presidente do Mundo de todos os tempos e estou a dizer isto porque é o mais titulado do Mundo. É uma pessoa com uma sabedoria enorme, é a pessoa mais importante de sempre neste clube."

Autor: André Monteiro