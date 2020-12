Sérgio Conceição: «Um jogo onde podíamos ter feito 8 ou 9 golos...»

Na primeira reação ao ao triunfo (4-3) diante do Tondela, o treinador do FC Porto considerou tratar-se de "um jogo estranho" e admitiu que os dragões poderiam ter vencido por números mais expressivos.





"Podíamos fazer 8 ou 9 golos e acabamos por sofrer uma bola na barra que podia dar o empate ao adversário. A humildade e respeito pelo adversário tê de estar sempre presentes, tal como a concentração competitiva tem de estar presente e hoje faltámos aqui ou acolá nessa parte", constatou Sérgio Conceição, na flash-interview, à SportTV."Entrámos muito bem. Fizemos golo no início e tivemos mais 4 ocasiões de golo. Depois sofremos aos 20 minutos na 1.ª vez qu tivemos desconcentração, perdemos a bola numa zona poibida, com sucessão de erros individuais e fizeram o golo. Estávamos bem, estávamos por cima e sentia que podíamos fazer golos a qualquer momento. Depois há um cruzamento e somos mal batidos, do nada estamos a perder 2-1, o que para mim é completamente condenavel. Conseguimos empatar, entrámos na 2.ª parte a criar 5, 6 ocasiões claras na cara do guarda-redes, que foi o melhor em campo. Fazemos o 3-2 e o 4-2, faço substituições para refrescar a equipa.Nova aproximação e fazem o 4-3. Depois foi um bocado aquilo que é os futebol e os deuses...", acrescentou o técnico do FC Porto."Na antevisão disse que prefiro ganhar 1-0 do que 4-3 e é o que acho. Percebo o que quero da equipa, dos jogadores... Agora para os adeptos que dizem que o FC Porto não dá espetáculo, hoje deu um espetáculo dos diabos. Não é normal sofrer 3 golos em casa mas tem acontecido demasiado""Temos de focar no nosso trabalho, se não podemos tropeçar. Buscar o nosso lugar, que nos pertence, somos campeões e queremos chegar ao primeiro lugar. Vamos lutar por isso, mas há coisas a melhorar. A cada 3 dias estamos a jogar, pode haver cansaço mais emocional do que físico, mas temos de estar atentos a algumas coisas que se passaram hoje""Campeonato competitivo, temos algumas a equipas a fazer início excelente mas isto é uma maratona. Há que ser consistente"