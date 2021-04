Sérgio Conceição, uma "boa dor de cabeça" chamada Grujic e um "António ou Joaquim a marcar"

Na conferência de imprensa desta sexta-feira de antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, 18 horas), Sérgio Conceição afirmou não saber se pode contar já com Sérgio Oliveira para o encontro da 26.ª jornada da Liga NOS. O técnico diz olhar para os "jogadores disponíveis", confirmando igualmente que não há mais qualquer caso de Covid-19 no plantel além de Diogo Costa.





"Tenho de olhar para os jogadores que temos disponíveis, e ainda não sabemos se o Sérgio estará disponível. Hoje fez treino integrado condicionado. Olho para aquilo que é a forma como vamos encarar o jogo e para a estratégia que tenho de delinear para ganhar os 3 pontos em Tondela. Depois, os elementos que vão interpretar essas estratégia são aqueles que me vão dar mais garantias de o poder fazer, tenham mais ou menos minutos. Tenho de olhar para esse desgaste", disse.O FC Porto fez 12 remates e o Chelsea 6, tivemos mais do dobro dos cantos, fizemos um jogo fantástico em termos estratégicos. Isso faz parte do futebol, mas não é o futebol".Os jogadores passam por períodos bons ou menos bons durante a época. O que é importante para mim é que os jogadores que entram em campo façam o que lhes é pedido. Se não é o Taremi mas é o António, o Manuel ou o Joaquim a fazer o golo, desde que o ganhe não há problema. Dou tanta importância ao que faz a assistência como ao que faz o golo ou o que recupera a bola... Dou importância ao coletivo"."Ontem fizemos testes e está tudo negativo, graças a Deus. Alguns membros do staff deram positivo, mas não fazem tanta falta, faze, mais falta os jogadores. Não que não façam falta no seu trabalho, que me desculpem os dirigentes, mas são os jogadores que vão lá para dentro"."Fico com dores de cabeça é quando leio algumas coisas escritas sobre a exibição do Grujic em Sevilha. Foi um jogador como os outros - acho que toda a equipa fez uma excelente exibição, não foi fantástica, porque perdemos o jogo e quando se perde nunca ficamos muito satisfeitos, mas o Grujic fez uma exibição que me agradou muito. Há pessoas que têm a sua visão e forma de ver o futebol e acham que ele não fez uma boa exibição e que o Sérgio Oliveira fez falta. São jogadores diferentes, o Sérgio se estivesse com certeza dava-nos outra coisa ao jogo, mas o que foi pedido ao Grujic, ele cumpriu na íntegra. Esteve acima da média no plano exibicional. É uma boa dor de cabeça".