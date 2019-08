Sérgio Conceição: «Uribe pode não ser um jogador espetacular mas é um espetáculo de jogador»

Sérgio Conceição foi questionado este sábado sobre o desempenho de Uribe, jogador que esteve em destaque no Estádio da Luz, e o técnico não hesitou em elogiar o reforço dos dragões."Não gosto muito de individualizar. Se calhar para a maioria era desconhecido, como o Marchesín, mas são jogadores que, se dei indicação, é porque percebi que eram importantes para a equipa. Agora, o Uribe o que fez na Luz… É um jogador muito disciplinado, rigoroso no que se lhe pede. Não tem tido muita chegada porque o que lhe pedi no jogo da Luz foram coisas diferentes. Pode não ser um jogador espetacular, mas é um espetáculo de jogador", referiu aos jornalistas."A equipa vai evoluindo. A riqueza do futebol também é em todos os jogos darmos alguma coisa diferente. A situação do Corona… Nós somos um bocado culpados porque nos fechamos.… No Olhanense estavam todos os dias adeptos, depois íamos beber uma cervejinha juntos. O Corona desde que estou aqui, não digo que tem tantas unidades de treino a altera como ala, mas anda lá perto. Neste momento, para aquela posição é o jogador que me dá mais garantias. Acredito que depois possa haver surpresa, mas não é surpresa para nós que trabalhamos diariamente com a equipa. O futebol é básico, é fazer golo e não sofrer. Mas depois há tanto pormenor no meio… Fazemos as coisas de forma pensada, às vezes saem bem, outras vezes nem tanto.""O mercado fica à porta do Olival.""Desejar a maior sorte do Mundo aos jogadores que saíram, fizeram parte da nossa família desportiva.""Digo sempre que o mercado fica ali à porta e preocupamo-nos com os jogadores que estão cá. Daqui a duas semanas, antes do jogo com o Portimonese, já estará o plantel definido até janeiro e falaremos disso. Depois em janeiro abre uma janela enorme e vocês sabem que não estou nada de acordo com isso."