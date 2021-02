Sérgio Conceição vai chegar ao 200.º jogo

A partida de hoje nos Barreiros será a 200ª de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto. Um marco na carreira do técnico, até porque Conceição é apenas o 3º treinador em toda a história do clube a chegar às duas centenas de jogos, depois de Pedroto (321) e Artur Jorge (255). Para trás, em seis provas distintas, ficaram para já 143 vitórias, 30 empates e 26 derrotas.