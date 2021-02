Sérgio Conceição vai estar no banco em Braga

Sérgio Conceição vai estar a orientar a equipa do FC Porto no banco, em Braga, uma vez que a expulsão que ocorreu no jogo do campeonato, no último domingo, resultou apenas numa multa de 1.020 euros.





De acordo com o relatório do árbitro Artur Soares Dias, o técnico dos dragões "abandonou os limites da respetiva área técnica, deslocando-se até ao meio campo, gesticulando e protestando uma decisão da equipa de arbitragem dizendo repetidamente 'a bola saiu car...!'Para além da confirmação de um jogo de castigo e uma multa de 153 euros a Jesús Corona, pelo duplo cartão amarelo no mesmo encontro, os dragões vão ter de pagar 918 euros pelo atraso da equipa no regresso para a segunda parte.