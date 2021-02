Sérgio Conceição: «Vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona...»

Na antevisão ao duelo com a Juventus, Sérgio Conceição refutou a ideia de que a Vecchia Signora esteja num mau momento e recordou que a formação italiana na fase de grupos desta Champions ganhou por 3-0 em casa do Barcelona.





"Espero uma Juventus forte, dentro do que tem sido a sua história. Estamos a falar de uma equipa que é das que tem mais presenças em finais de Champions. Mesmo não estando tão bem... Quando saiu o sorteio ouvi algumas reações que tinham a ver com resultados menos positivos, mas não é verdade, apesar de ter perdido com o Nápoles. É uma equipa consistente e sólida, com jogadores que se conhecem bem, com uma mentalidade própria dentro da equipa e clube. Vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona em Barcelona. Uma equipa que nos colocará as dificuldades normais, mas nós também lhes vamos colocar dificuldades, porque vão apanhar um FC Porto forte, com mentalidade vencedora independentemente do adversário que terá pela frente... Com capacidade para saber o que fazer e depois ir à procura do resultado positivo, que é a vitória. É isso que queremos", assumiu o técnico.Na formação italiana 'mora' Cristiano Ronaldo, um jogador que Sérgio Conceição assume ser decisivo. "Uma equipa é uma equipa... Sabemos que em qualquer momento o Cristiano pode decidir o jogo. Por isso é que é o melhor do Mundo. Nós temos de ser sólidos, uma equipa compacta e coesa, à imagem do que temos feito na Champions, mais do que no campeonato, onde não tem corrido tão bem. Temos de perceber o espaço que ele gosta, tanto ele como o Morata e os outros da frente. O Cristiano é um jogador que remata como ninguém, noutras zonas do campo não será tão importante, mas no último terço é fabuloso, o melhor do Mundo. Sabemos o espaço que gosta, o que gosta de fazer, temos isso trabalhado, faz parte da nossa análise, mas para todos os avançados, que são de enorme qualidade.""Além da qualidade individual de um ou outro elemento, todos são de altíssimo nível. Em termos coletivos é uma equipa que com bola que sabe o que fazer. São fortes, com jogadores que dificilmente perdem a bola. São também fortes naquilo que é o explorar as costas da defensiva adversária. Tem bons jogadores nas alas - penso que não estando o Cuadrado joga o Chiesa, que é um jogador muito interessante e perigoso nas zonas de finalização. O McKennie na esquerda, mais por dentro, a dar corredor ao Alex Sandro. Tem uma dinâmica interessante. Temos de estar atentos à equipa que vai jogar e às características dos jogadores. Quando estão no meio conseguem ter várias soluções para chegar à baliza", destacou.