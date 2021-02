Sérgio Conceição: «Vão ter de levar connosco até ao fim. Não atiramos a toalha ao chão»

Sérgio Conceição garante que o FC Porto vai continuar a lutar até ao fim, apesar do empate (0-0) frente ao Sporting, que mantém a vantagem de 10 pontos para os leões.





"Vão ter de levar connosco até ao fim. Vamos lutar até ao fim. Faz parte do ADN desta equipa, desta casa e não vamos baixar a guarda. Não vamos atirar a toalha ao chão, era o que faltava. Faltam 13 jogos e contem connosco até ao fim", afirmou, à Sport TV.O técnico do FC Porto explicou ainda as substituições na segunda parte."A equipa estava a criar, estava bem. Para jogar com dois avançados, tem de se ter alvos que percebam o equilíbrio do meio-campo. O Francisco e o Luis são alas puros. Se tivesse mexido mais cedo, teria um dissabor ainda maior. Isto para nós é uma derrota, mas perderíamos mais do que ganhávamos. Mexi como achei que devia mexer, mantendo o Otávio e o Corona. Troquei o Marega pelo Evanilson para dar outra frescura no ataque. Sempre com o intuito de ganhar o jogo. Percebeu-se que o Rúben estava contente e os jogadores, pela forma como estavam em campo, que estavam contentes com o empate, o que é absolutamente normal, pelos pontos de avanço que têm. É compreensível o que se passou aqui. Menos compreensível quem dirige o jogo e deixa rolar desta forma", concluiu.