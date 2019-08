Sérgio Conceição: «Vejo um V. Guimarães à imagem das equipas do Ivo Vieira que defrontei»

Sérgio Conceição fez a antevisão da partida com o V. Guimarães, sublinhando que os conquistadores têm uma boa equipa, à semelhança do que Ivo Vieira tem vindo a fazer por onde passa."O estádio estar cheio é fantástico. Este é o terceiro ano que estou aqui, houve sempre essa presença fantástica e apoio forte e apaixonado. Fico extremamente feliz, é sinónimo da confiança que eles têm na equipa.""O Vitória é sempre um adversário complicado, dou os parabéns não só ao Vitória como ao Sp. Braga pela presença na fase de grupos da Liga Europa. É uma equipa que luta sempre pela presença no primeiro terço da tabela, mudaram alguns jogadores mas continua uma equipa com valor e qualidade.Vejo um Vitória à imagem do que eram as equipas do Ivo que defrontei. Um Vitória compacto em termos defensivos, só sofreu dois golos e tem 18 golos marcados. Gosta de ter bola, tem aproximações ao último terço e presença importante na zona do último terço. Estamos precavidos também para a qualidade individual dos alas, Rochinha e Davidson têm estado acima da média. Está tudo ligado, é uma equipa competitiva, com qualidade, tivemos oportunidade de trabalhar para esses diferentes momentos.""Tudo o que disser que não seja o jogo com o Vitória, amanhã aparece nos títulos e depois não fica bem, mesmo por uma questão de respeito para com o adversário. Já dei a minha opinião. Neste momento entrar por aí era ocupar um espaço na antevisão do jogo com o Vitória.""As equipas quando estão nestas situações estão minimamente preparadas. É sempre melhor estar nas competições europeias do que não estar e não ter esses jogos. Poder-se-ia jogar segunda-feira, mas há seleções e não é permitido."