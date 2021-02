Sérgio Conceição: «Eram precisos jogadores que arranjassem espaços numa cabine telefónica»

A análise de Sérgio Conceição ao triunfo do FC Porto sobre o Marítimo, por 2-1, num encontro da 20.ª jornada da Liga NOS.





O resumo do Marítimo-FC Porto: golos, casos e outros lances O resumo do Marítimo-FC Porto: golos, casos e outros lances

"Agradeço aos jogadores, pois tiveram um gesto fantástico no final, oferecendo-me uma camisola dos 200 jogos, num caminhada cheia de paixão e ambição. E com muitos deles que ali estavam desde o início. Mas a todos os que fizeram parte destes grupos, o meu muito obrigado. (...) Nestes 200 jogos houve alguns fantásticos, como o do Leipzig ou da Juventus, mas todos valeram títulos. Neste clube não festejamos vitorias mas sim títulos e o somatório dos jogos deu títulos. E queremos mais.""O Marítimo fez um jogo muito competente. Olhando para este grupo, individualmente é uma equipa com bons jogadores, acima da média. E se for organizada como hoje... Encontrámos um Marítimo competente a defender, a tentar bloquear o nosso jogo nos corredores e muitos homens no corredor central. Eram muito pressionantes no corredor central. Fizemos golo, mais umas ocasiões mas num canto, onde o Zaidu está só, faltou comunicação e sofremos o empate. Isso galvanizou o Marítimo, que precisa muito de pontos. Cabia-me procurar algo diferente com o que tinha no banco. Vi que não era necessário tanto poder físico mas sim jogadores que numa cabine telefónica arranjassem espaços.""Tenho confiança enorme nos jogadores, estes três pontos eram importantes. Com o campeonato a andar, percemos que a distância para o rival não pode alargar mais. Temos de a encurtar, e aqui tentámos tudo e fomos felizes, com a pontinha de sorte que nos tem faltado. Os jogadores que entraram - e não estou a falar do Francisco -, o Marco [Grujic] entra com vontade enorme, o Toni [Martínez] que perde a bola na frente e faz um sprint de 30 metros para a recuperar... isto são sinais importnates. Assim estamos mais perto da vitória.""É uma jornada importante se queremos reabrir o campeonato. Temos de ir à procura da vitória."