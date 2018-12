Sérgio Conceição, viagens, Europa e o VAR

Depois de na terça-feira ter jogado na Liga dos Campeões, o FC Porto defronta este sábado, às 20h30, o Santa Clara nos Açores, e na próxima terça-feira volta a entrar em ação para a Taça de Portugal, três viagens que provocam desgaste e que preocupam Sérgio Conceição."É difícil para as equipas que jogam na Europa. Representámos o país como ninguém, mas esse dado é secundário para o operador. Se me pergunta se queria jogos em dias diferentes? Sim, mas não pode ser desculpa. Chegámos às 5 e meia de manhã de quarta-feira. Voamos hoje para o Açores, voltamos na madrugada de domingo, e depois na terça-feira temos o jogo da Taça de Portugal. É difícil, porque as pessoas querem espectáculo, futebol bem jogado, mas os jogadores também tem de recuperar", afirmou o treinador do FC Porto.Quanto ao VAR e a uma possível distorção da classificação, Sérgio Conceição pouco disse: O VAR existe há quantos anos? Dois? Não tenho nada a acrescentar. São declarações do treinador do Benfica, não tenho nada a acrescentar."