Sérgio Conceição visa arbitragem tendo em vista o Benfica: «Espero que sábado haja melhorias»

Sérgio Conceição deixou algumas críticas à arbitragem do Ac. Viseu-FC Porto (1-1) e manifestou o desejo de que contra o Benfica as coisas melhorem, no seu entender.





"As perdas de tempo, a falta de controlo do jogo, espero que sábado haja melhorias nesse sentido. Não só no trio de arbitragem, mas também no VAR", começou por dizer na flash interview da Sport TV."A equipa está identificada com aquilo que nós queremos. As mudanças foram as que foram, devíamos ter feito mais na 1.ª parte. Muita bola, mas não definimos muito bem. Na 2.ª parte criámos várias situações de golo, que podia levar-nos com uma outra vantagem para o jogo da 2.ª mão", disse Conceição sobre a partida de hoje, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.