Sérgio Conceição: «Vitória importante num campo difícil»

O resumo do Aves-FC Porto (0-1)

Com mais um triunfo, o 17.º consecutivo, o FC Porto ampliou a vantagem no topo da tabela da Liga NOS, graças a uma atuação que Sérgio Conceição considera ter sido merecedora dos 3 pontos conquistados na Vila das Aves . Em relação ao deslize do Benfica, o treinador dos dragões admitiu estar de olho nos rivais, mas assegura que o importante é aquilo que a sua equipa faz a cada jogo."Foi um jogo difícil, como prevíamos. Fizemos uma primeira parte de grande nível. Estou a falar não de um futebol espetacular, mas muito compactos, presentes na primeira e na segunda bola. Criámos 3 ou 4 ocasiões para fazer golos, conseguimos um, penso que o mais justo seria mais um ao intervalo. Na segunda controlámos o futebol mais direto do Aves, cada falta à entrada do meio campo era metida na área e nós fomos resolvendo os problemas. Podíamos aqui ou ali ter tido mais critério e ter mais perigo, mas penso que o resultado é justo", começou por dizer, em declarações à SportTV."Provocámos algumas situações que sabíamos que fazem parte do processo defensivo e da organização defensiva. Muita referência individual. Tínhamos de ter uma boa dinâmica entre apoio e profundidade e foi o que tentámos fazer e conseguimos travar o adversário.""Foi importante. A uma certa altura na segunda parte optei por meter um médio e dar mais alguma frescura nos corredores. Fomos fazendo o que jogo pedia, sabendo que o adversário com o jogo direto e com as constantes bolas nas nossas costas podia criar algum perigo, mas penso que estivemos muito concentrados, muito rigorosos. Uma vitória importante num campo difícil.""Estamos atentos mas o mais importante é o foco no que fazemos. É importante olhar para os adversários, mas mais importante é olhar para a nossa equipa."