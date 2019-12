Sérgio Conceição: «Vitória justa contra um digno vencido»

O FC Porto venceu esta quinta-feira por 3-0 na visita ao Casa Pia e deu um passo importante rumo à 'final four' da Taça da Liga. No final da partida, o treinador dos dragões mostrou-se satisfeito com o triunfo e com a exibição da equipa, deixando elogios ao adversário que disputa a 2.ª Liga.





"Nunca é fácil defrontar equipas de escalão inferior. A motivação é enorme, organizam-se bem defensivamente e isso aconteceu aqui. O Casa Pia dificultou-nos a vida na 1.ª parte apesar de termos tido uma ou outra ocasião. Os nossos jogadores estavam ligados, estavam bem. Os três pontos eram importantes e foi uma vitória justa contra um digno vencido", disse Sérgio Conceição na flash interview, em declarações à Sport TV.Depois do 0-0 no final da 1.ª parte, o treinador foi questionado sobre o discurso que teve para com a equipa ao intervalo."Não vou partilhar. O que estávamos a fazer era para continuar e talvez no ultimo terço definir sem tanta precipitação e concluir de forma diferente, com mais presença na zona de finalização. A equipa estava bem, a acelerar quando tinha de acelear, a circular na largura e a utilizar o pouco espaço disponível nas costas da defesa. O golo ia aparecer e a intensidade do Casa Pia na 1.ª parte era difícil de manter se nós continuássemos com o ritmo alto", justificou.

Sobre o primeiro golo da carreira de Enzo Saravia, Sérgio Conceição disse que olha apenas "para a prestação da equipa". "Quando a equipa tem qualidade o individual também sobressai e a equipa toda esteve bem", explicou.



Confrontado com a estreia de Tomás Esteves pela equipa principal, o técnico dos azuis e brancos garantiu que está atento a todos os jogadores das camadas jovens do FC Porto.



"Acabamos com 5 jogadores da formaçao, além do Bruno Costa, foram 6 jogadores. É sinal de que há qualide. Não faço favores a ninguém. Se têm qualidade jogam. Estou atento, tenho boa ligação com o Rui Barros [equipa B] e o Tulipa [equipa de sub-19] e isto não é promover por promover, mas porque os jogadores merecem e têm capacidade e talento", concluiu.