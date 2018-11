Sérgio Conceição: «Vivi o título do ano passado de uma forma bastante diferente»

Sérgio Conceição foi campeão nacional pelo FC Porto como jogador e, na época passada, como treinador. Quando questionado sobre as diferenças de conquistar títulos nos dois papéis, o técnico confessou que, acima de tudo, adora "ganhar", mas que viveu a conquista da temporada passada "de forma diferente"."As vitorias são todas importantes, mas esta vitória do ano passado teve outro sabor. Vivi-a com outra experiência, outra maturidade, um posto diferente e também sentindo o quanto foram importantes as pessoas que, com a sua ajuda conseguiram para a conquista de um título tão importante. Não me canso de o dizer: foi talvez um dos 3 títulos mais importantes da história do Fc porto e eu senti isso, vivendo de forma diferente dos títulos que ganhei como jogador", referiu.