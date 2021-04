Sérgio Conceição volta a falhar conferência de imprensa

Pela segunda vez consecutiva - depois de Moreira de Cónegos -, Sérgio Conceição não marcou presença na sala de conferências de imprensa para analisar o encontro do FC Porto com o Famalicão.





É aqui que Sérgio Conceição assiste ao FC Porto-Famalicão



Ao contrário do habitual, e apesar de não estar proibido de o fazer (o castigo a si aplicado apenas o impede de marcar presença na zona de entrevistas rápidas do canal que transmite o encontro), o técnico não surgiu para responder às perguntas dos jornalistas, isto depois de na véspera o ter feito na antevisão.Lembre-se que na segunda-feira o técnico portista não surgiu na conferência de imprensa depois do final tenso, do qual resultou a sua expulsão e posterior castigo de 21 dias. Note-se que esta ausência não implica qualquer sanção ou multa a Sérgio Conceição, já que as conferências são facultativas e apenas as 'flash' são de presença obrigatória.