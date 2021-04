Sérgio Conceição volta a ser multado por não utilizar braçadeira

Sérgio Conceição foi multado em 2250 euros por não ter utilizado a braçadeira de treinador durante a segunda parte do encontro com o Santa Clara, segundo o mapa de castigos esta terça-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. De acordo com o documento do CD, o delegado da Liga "solicitou ao delegado do clube Rui Correia que intercedesse junto do referido treinador para que o mesmo colocasse a braçadeira, o que não se verificou".





Para lá desta multa ao técnico, o FC Porto foi também alvo de uma coima, no caso de 1020 euros, por atraso de 3 minutos no recomeço do jogo.