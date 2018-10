Sérgio Conceição 'voltou' ao jogo com o Benfica para preparar Feirense

Sérgio Conceição elogiou a organização defensiva do Feirense, assim como a sua dinâmica ofensiva e confessa que na sexta-feira voltou a abordar o jogo com o Benfica, o último que disputaram na Liga NOS, para preparar a partida deste sábado, da 8.ª jornada da Liga NOS."Falei com os jogadores logo após o jogo [com o Benfica], e tive oportunidade de falar ontem. Vimos coisas que não fizemos e que podíamos ter feito, e outras que fizemos e bem. Há sempre ilações a tirar em cada jogo, e o do Benfica teve coisas menos boas, mas também positivas. Não vou entrar em pormenores, mas houve situações que falámos sobre esse jogo", disse o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.Amanhã o Estádio do Dragão recebe o FC Porto-Feirense e Sérgio Conceição acredita na vitória da sua equipa que diz tem a lição bem estudada perante a melhor defesa da Europa: "A nível da organização defensiva, o Feirense é uma equipa que tem estado bem. É uma equipa que sabe o que faz, que trabalha muito e bem. Prova disso são esses números. Cabe-nos encontrar soluções para concretizar as ações que vamos tentar criar e traduzi-las em golos."O Feirense é a defesa menos batida, mas há quatro jogos que não marca, situação que o técnico portista considera "circunstancial". "É verdade que não tem feito muitos golos mas tem uma dinâmica ofensiva interessante. Os jogadores que compõem o setor ofensivo têm qualidade. É um momento. Vamos tentar prolongar esse momento sem golos e que sofram, pelo menos, um". afirmou.