Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição vs Pako Ayestarán: Treinadores espanhóis sem papas na língua Treinador do FC Porto referiu que os técnicos do país vizinho sabem condicionar os árbitros. Será mesmo assim?





• Foto: dr