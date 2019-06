Sérgio Conceição entrou em direto na TV: «Zé Luís foi um pedido meu ao presidente»

Zé Luís tem sido um dos nomes mais badalados do mercado do FC Porto e Sérgio Conceição confirmou, esta quarta-feira, que pretende contar com os serviços do avançado na nova temporada. O técnico do FC Porto entrou em direto no programa "Mercado", do Porto Canal, e explicou a situação em torno desta contratação, deixando a garantia que o dianteiro foi um dos pedidos que fez à direção."O Zé Luís, como outros jogadores, foi pedido por mim à direção, com o intuito de reforçar o plantel do FC Porto e sermos a equipa competitiva que fomos nestes 2 anos. Para dar continuidade ao que temos feitos nas provas internas e na Liga dos Campeões. Temos uma pré-eliminatória importante em agosto. O presidente e a direção estão a fazer esforços para que esses jogadores, onde está incluído o Zé Luís, possam vir para o FC Porto", começou por dizer, reiterando a mensagem de seguida."O Zé Luís faz parte de um conjunto de jogadores que eu falei com a direção com o intuito de reforçar o FC Porto para sermos uma equipa que eu acho que podemos ser: competitiva. O Zé Luís foi um pedido meu ao presidente e à direção do FC Porto", concluiu.