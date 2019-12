Sérgio emociona-se em visita

O jantar de Natal da Casa do FC Porto contou com a presença de Sérgio Conceição. Numa confraternização em que também esteve José Tavares, coordenador da formação, o técnico mostrou-se emocionado pelo regresso à casa de acolhimento onde também viveu quando chegou à Invicta ainda jovem. "Estou habituado a falar com jogadores de grande nível, mas hoje sinto-me verdadeiramente emocionado e fica difícil falar. Esta também foi a minha casa, onde passei anos importantes. Cresci como atleta e como pessoa também", disse Sérgio, que tirou uma "fotografia com a Fatinha", uma das cozinheiras do ‘seu tempo’.