Sérgio muito agitado

A insatisfação de Sérgio Conceição foi uma constante na primeira parte. O golo sofrido, logo aos 4 minutos, colocou em risco o apuramento para a final four da Allianz Cup e o técnico rapidamente deu indicações, logo aos 11 minutos, ao banco de suplentes. Hernâni, Soares e André Pereira saltaram como ‘molas’ para cumprirem exercícios de aquecimento, sob aplausos dos adeptos portistas.

A partida não corria de feição aos azuis e brancos e o treinador visitante, insatisfeito, foi lesto na troca. Bruno Costa – a quem Sérgio Conceição estava sempre a dar indicações – e Maxi Pereira foram os sacrificados, à passagem dos 37 minutos, cedendo lugar a Hernâni e Soares.

Mesmo a vencer, o técnico portista manteve uma atitude muito ativa no banco de suplentes, conforme se aproximava o apito final. Condicionado pelo resultado do encontro em Chaves, Sérgio Conceição exigiu sempre que a equipa não tirasse o pé do acelerador e chegou mesmo a ajoelhar-se no relvado, aos 89 minutos, depois de Adrián López ter falhado um lance de perigo. No final, a celebração, com um abraço ao staff portista antes dos agradecimentos aos adeptos nas bancadas.