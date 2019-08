Sérgio Oliveira à boleia de Alarcón

Sérgio Oliveira continua a recuperar da entorse no tornozelo direito contraída no jogo frente ao Krasnodar, no Dragão, e ontem deu seguimento ao plano de tratamento e trabalho de ginásio. E foi aí que o médio, de 27 anos, teve a companhia de Raúl Alarcón, ciclista da W52-FC Porto que venceu a Volta a Portugal em 2017 e 2018. Há muito que o espanhol vem recuperando de alguns problemas físicos junto da equipa de futebol e o momento foi registado por Sérgio Oliveira.

"Continua a recuperação. Hoje tive a companhia deste monstro campeão. Que grande experiência!", escreveu o médio nas redes sociais, juntando à mensagem uma foto a pedalar numa bicicleta estática ao lado do ciclista.