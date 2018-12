Sérgio Oliveira ainda aqueceu

Sérgio Oliveira ainda se juntou aos restantes companheiros nos exercícios de aquecimento. Assim como os suplentes fez as habituais trocas de bola; no entanto, acabou por ser o elemento preterido por Sérgio Conceição e assistiu ao encontro na bancada. Possivelmente, o treinador do FC Porto optou por ter mais um jogador no relvado, caso necessitasse de realizar alguma alteração de última hora. O médio, de 26 anos, teve a companhia de Diogo Leite, Jorge e Fabiano, que também viajaram com o plantel para Lisboa, mas acabaram por ficar de fora das opções do técnico dos azuis e brancos.