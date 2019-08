Sérgio Oliveira com entorse no tornozelo direito

O médio internacional português Sérgio Oliveira sofreu esta terça-feira uma entorse no tornozelo direito, no encontro entre FC Porto e Krasnodar (2-3), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que ditou a eliminação dos dragões.





A curta nota no site oficial dos azuis e brancos apenas confirma que Sérgio Oliveira contraiu uma entorse no tornozelo direito e será reavaliado na quarta-feira.O médio, de 27 anos, que apontou o golo da vitória (1-0) na primeira mão, saiu esta terça-feira lesionado à passagem do minuto 49, tendo sido substituído pelo reforço Mateus Uribe, que se estreou hoje com a camisola do FC Porto.