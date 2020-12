Sérgio Oliveira: «Conquistar o troféu é normal nesta casa. Estamos habituados a ganhar»

Sérgio Oliveira considera "normal" o FC Porto ter vencido o Benfica (2-0) e conquistado a Supertaça 2020.





"É a conquista de um troféu, o que é normal nesta casa. Estamos habituados a ganhar. Cumprimos o que era para cumprir, que era ganhar o título. Agora há que continuar. Sérgio Conceição disse-nos para ganhar a Taça, foi o que fizemos", explicou o médio à RTP.O marcador do primeiro golo portista sublinha que o FC Porto foi sempre melhor do que o Benfica."Fizemos mais golos do que o Benfica. Estivemos sempre por cima no jogo. Soubemos contra-atacar bem, soubemos atacar me organização, aproveitar a profundidade. Fomos bem equilibrados nas transições do Benfica. Acho que controlámos o jogo por inteiro durante os 90 minutos. A equipa e o clube estão de parabéns por mais um título", concluiu.