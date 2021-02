Sérgio Oliveira dedica vitória a Quintana: «Que tenhas a mesma força e coragem que a equipa teve hoje»

Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, pouco depois do final do encontro com o Marítimo, na Madeira, em que os dragões venceram por 2-1, recorreu ao seu Instagram para dedicar a vitória a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol dos azuis e brancos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória e está a lutar pela vida, no hospital.





"Esta vitória é dedicada a ti! Que tenhas a mesma força e coragem que a nossa equipa teve hoje! Força, desistir não é connosco estamos todos contigo!"Um dos capitães da equipa de futebol do FC Porto a dar o apoio, em nome do plantel portista, ao guardião da equipa de andebol.