Sérgio Oliveira deixa mensagem aos adeptos: «Contem connosco sempre até ao fim»

Sérgio Oliveira foi a grande figura no triunfo (3-1) do FC Porto sobre o Portimonense, em jogo da 7.ª jornada da Liga NOS. O internacional português assistiu para os golos de Mbemba (45+3') e de Mehdi Taremi (46'), tendo fechado a sua exibição em chave de ouro, com um golo (89') que selou o resultado da partida.





No final do encontro, o médio portista mostrou-se "feliz" pela conquista de mais três pontos, deixou uma mensagem aos adeptos e falou ainda sobre a convocatória para a Seleção Nacional, ele que é o único português dos três 'grandes' convocado por Fernando Santos."Feliz pela vitória, mas tristes pela nossa primeira parte. O mister tinha vindo a alertar que é preciso entrarmos ligados no jogo e mais uma vez não conseguimos, estamos desiludidos com isso, mas conseguimos dar a volta no segundo tempo e contentes por isso. Fizemos uma boa segunda parte e agora temos 10 dias, quem fica cá e quem vai para as seleções, para repor energias assentar bem a poeira e estamos aí, estamos na luta!", começou por dizer Sérgio Oliveira, em declarações à Sport TV."Claro que foi importante marcar no final da primeira parte, mas seria mais importante marcar primeiro, pois temos vindo sempre a sofrer primeiro e assim fica mais difícil, mas vamos mudar seguramente e como já disse contem connosco sempre até ao fim, somos o FC Porto"Gosto de ganhar sempre, se marco ou assisto é indiferente. Quero ganhar sempre aqui.""Estar na seleção é um orgulho para todos e eu não fujo à regra. Vou com todo o entusiasmo para ajudar o meu país e para a Seleção e não tenho responsabilidade acrescida. Vou fazer o meu melhor e quando temos a consciência tranquila nesse aspeto não há nada a dizer."Aproveito para mandar um abraço ao meu sogro que faz anos e dedico-lhe o golo", concluiu.