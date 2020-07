Sérgio Oliveira diz adeus a Casillas

As festividades portistas foram ontem interrompidas pelo regresso ao trabalho no Olival, mas, nas redes sociais, os acontecimentos dos últimos dias continuam bem presentes. Sérgio Oliveira partilhou a fotografia de todo o grupo após o almoço promovido por Iker Casillas, aproveitando para se despedir do espanhol.





“Uma palavra especial ao nosso Iker; a ti, lenda, um forte abraço, tenho a certeza que terás o maior sucesso! Até já”, pode ler-se no Instagram do médio.