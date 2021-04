Sérgio Oliveira e a demora na afirmação: «Nem todos podem ser como o Mbappé»

Aos 28 anos, Sérgio Oliveira está em ponto de rebuçado. Com 19 golos marcados esta temporada, o médio está a viver a melhor época da carreira, isto praticamente 11 anos depois de estrear com a camisola dos dragões, na altura com pouco mais de 17 anos.





Em declarações à UEFA, Sérgio Oliveira explicou a demora na sua afirmação, fazendo uma comparação com Mbappé."Sou sócio do Porto quase desde que nasci e isso fica a dever-se a um meu tio, que era um portista ferrenho, pelo que esse sentimento que me liga ao clube está presente desde sempre. Lembro-me perfeitamente do primeiro treino de captação que fui fazer ao Porto, até porque foi esse meu tio que me levou e ele estacionou o carro num local proibido. Conclusão: foi multado! Eu tinha nove anos e nunca me vou esquecer desse momento. Foi no antigo campo da Constituição, que na altura ainda era pelado. Lembro-me de entrar e de sentir aquele nervoso miudinho. Eu vinha de uma vila humilde e poder vestir a camisola do Porto com nove anos de idade, ou pelo menos ter a possibilidade de a vir a envergar, porque não sabia se ia ficar no clube, era algo de incrível.""Nem todos podem ser como o Mbappé, que tem jogado ao mais alto nível desde que tinha 18 anos. Isso não é normal, o normal é um percurso como o meu, com dificuldades, com empréstimos, com tudo aquilo que faz parte da evolução de um profissional e de um ser humano. Há que trabalhar todos os dias para que um dia chegue o sucesso e quando isso acontece há que continuar a trabalhar. Houve uma altura em que eu achei que não ia voltar ao Porto. Quando fui para o Paços de Ferreira pensei: 'e agora como é que eu vou voltar para o Porto?' Não desisti e consegui voltar a subir, o que não é muito comum. Isso abriu-me os olhos para não voltar a cair. Continuei sempre a trabalhar da mesma forma e depois o Mister Sérgio Conceição deu-me aquilo de que eu precisava. Olhou para mim e disse: 'Tu tens qualidade, mas precisas de evoluir em certos aspectos'. Desde o primeiro dia que estive disposto a evoluir, a trabalhar, a ouvir, a acatar, a aprender. E ainda hoje é assim. Tinha vontade em ser mais. Queria ser uma referência do clube e o Mister Sérgio teve um papel preponderante nesse aspecto. Estou no auge da minha carreira aos 28 anos, mas não foi fácil."