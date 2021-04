Sérgio Oliveira e a exigência de Conceição: «Cobra-te ao metro, aliás, ao centímetro...»

Sérgio Oliveira reforçou, na entrevista à 'Dragões', a importância de Sérgio Conceição na sua evolução como jogador. "Sem dúvida. Teve um papel crucial na minha evolução como jogador e espero que continue a ter", indicou.





O médio deu um exemplo da alta exigência do técnico, mas lembrando que essa é necessária para conduzir o FC Porto ao sucesso. "Não é fácil jogar no 4x4x2, principalmente com a exigência que o míster pede. Tens de ser um médio muito intenso e perceber o que o míster quer. É muito exigente, cobra-te ao metro, aliás, ao centímetro, porque não estavas bem posicionado. Mas é essa exigência que nos faz competir ao mais alto nível. O míster tem um papel preponderante na nossa equipa e no clube", assinalou Sérgio Oliveira.