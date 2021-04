Sérgio Oliveira: «É a minha melhor época, mas tenho-a vivido com alguma revolta»

Sérgio Oliveira assume estar a viver a campanha mais bem-sucedida da sua carreira, no entanto há um travo amargo pelo meio e que diz respeito à posição que o FC Porto ocupa no campeonato. O médio garante que a temporada só será mesmo positiva se esta terminar com a conquista do título por parte dos azuis e brancos.





"Sem dúvida, esta é a minha melhor época. No entanto, tenho-a vivido com alguma revolta, porque o campeonato estava a correr bem, mas tivemos recentemente um percalço. Estamos focados para, no final da temporada, festejarmos o título, é para isso que competimos. Esta época só será positiva para mim se for uma temporada positiva para o clube", afirmou um dos capitães da equipa portista, em declarações à revista 'Dragões'.Lembrando que teve sempre a confiança da equipa técnica e restante plantel, Sérgio Oliveira apontou um aspecto em que entende ter evoluído nos últimos anos. "Acho que este salto se deve à minha maturidade. Sei pisar melhor o terreno e já levo cinco anos a trabalhar com o míster. Sei perfeitamente o que ele quer, ou seja, comportamentos táticos, físicos e o dia a dia. É uma pessoa exigente e ao longo dos anos também fui evoluindo nesse sentido. Acho que nos conhecemos perfeitamente e estamos em sintonia completa. Eu tento dar sempre o meu máximo, todos os dias e em todos os jogos, sempre com responsabilidade. Acho que foi isso que me fez chegar a este nível", disse.O internacional português, de 28 anos, tem 18 golos marcados na temporada, muitos da marca dos onze metros. Oliveira é o primeiro a assumir o peso que os penáltis têm na contabilidade, mas reconheceu que devia "rematar ainda mais" durante os jogos."O facto de assumirmos os penáltis tem uma força grande, os números estão mais altos devido a isso. É preciso marcá-los, é certo, mas é das melhores possibilidades para se fazer um golo. Aprendi a chegar cada vez mais à área e, apesar de rematar bem, acho que podia rematar ainda mais durante o jogo. É sempre uma motivação extra marcar, quando fazes o primeiro queres logo marcar o segundo. Quando ganhar, queres ganhar. Quando perdes, queres ganhar, porque nunca se quer perder aqui. Se puder marcar golos e ajudar a equipa a vencer, espetacular", afirmou.Sérgio Oliveira empenhou-se em evoluir como jogador para deixar a sua marca bem vincada na história do FC Porto: "Trabalhei para jogar a um nível alto, penso que estou a jogar a um bom nível. Consigo perceber algumas coisas que não percebia há uns anos. Essencialmente, trabalhei para conquistar títulos, para jogar a este nível e para marcar a minha presença no FC Porto. Foi o que sempre quis ao longo dos anos, assentar aqui e que me olhassem como uma referência, tanto pelos adeptos como pelos jogadores da formação. É isso que quero continuar a fazer."