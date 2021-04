Sérgio Oliveira e as contas da Liga: «Num ou outro jogo perdemos pontos não só por culpa própria»

O atraso do FC Porto para o líder Sporting, no topo da classificação da Liga NOS, é de 10 pontos, mas Sérgio Oliveira garante que ninguém do FC Porto irá baixar os braços.





"Queremos estar sempre em primeiro. Ao longo da época existem percalços, mas estamos em todas as frentes. Temos uma distância grande, sabemos disso e não nos sentimos bem nesta posição. Nesta casa, não é normal. Sentimos uma enorme revolta e tristeza, mas ao mesmo tempo sentimos que tudo é possível. Tivemos um ou outro jogo em que perdemos pontos não só por culpa própria e que mexeu um pouco com a equipa. Estamos de cabeça erguida e vamos à luta", apontou, em entrevista à 'Dragões'."A palavra desistir não entra no balneário. Tenho a certeza de que ninguém vai atirar a toalha ao chão, isso não é possível no FC Porto. Acredito plenamente que podemos e vamos lutar pelo título até ao fim", acrescentou.