Sérgio Oliveira e o festejo à Costinha: «Não tinha programado, foi espontâneo»

Na entrevista à revista 'Dragões', Sérgio Oliveira recuou até ao jogo de Turim, onde o FC Porto confirmou o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, com uma prestação épica diante da Juventus. O médio marcou os dois golos portistas, mas o segundo, já no prolongamento e de livre direto, não será esquecido.





"Foi único, histórico, que me enche de orgulho e que irá permanecer comigo para sempre. Quando vi que a bola tinha entrado foi um sentimento que ainda hoje tenho dificuldade em traduzir por palavras, de uma satisfação única, uma vontade imensa de abraçar cada portista que naquele momento sentia o mesmo que eu", afirmou, explicando depois o festejo a imitar o de Costinha, no jogo em casa do Manchester United, em 2004."Não tinha programado o festejo. O momento do festejo igual ao do Costinha, de quem sou amigo, foi algo inconsciente, que fiz sem pensar. Foi espontâneo...", apontou.Segue-se a eliminatória com o Chelsea, com o primeiro confronto a ser disputado já na próxima semana, em Sevilha. "Será certamente uma eliminatória difícil, frente a um adversário que tem vindo a evoluir bastante em termos coletivos. Partimos com o mesmo sentimento e com a mesma vontade de sempre: vencer", garantiu Oliveira.Sérgio Oliveira relativizou a produtiva campanha na Champions, onde tem cinco golos apontados. "Aproveitei os penáltis, um fator essencial, mas o que me dá mais alegria é termos passado a fase de grupos e ultrapassado a Juventus. São estatísticas individuais, que só terão expressão e verdadeiro significado se forem acompanhadas pelo sucesso do FC Porto. A nossa responsabilidade é para nós mesmos, porque queremos muito avançar. Sabemos que é difícil e temos os pés bem assentes no chão", disse, antes de deixar uma garantia: "O FC Porto não tem limite. Vamos até onde não podermos mais. Temos de lutar e querer muito ganhar títulos. Essa crença e esse positivismo fazem-nos alcançar coisas bonitas."