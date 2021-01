Sérgio Oliveira é o melhor médio da Liga NOS de dezembro

Sérgio Oliveira foi eleito o melhor médio do mês de dezembro na Liga NOS. O jogador do FC Porto reuniu a preferência dos votos dos treinadores principais do campeonato, numa votação levada a cabo pela Liga Portugal.





Oliveira recebeu 17% dos votos dos técnicos da Liga NOS e, curiosamente, levou a melhor sobre o companheiro de equipa Otávio, que registou 15% dos votos. Al Musrati, do Sp. Braga, ficou em terceiro lugar, com 10%.No último mês, Sérgio Oliveira contribuiu com exibições positivas para os triunfos na Liga sobre o Tondela, Nacional e V. Guimarães, tendo apontado um golo aos madeirenses. Refira-se que o FC Porto ainda fez outros cinco jogos, entre Champions, Taça de Portugal, Supertaça e Allianz Cup e só não derrotou o Manchester City (empate sem golos) no arranque do mês.