Sérgio Oliveira é o melhor médio do mês de fevereiro

Sérgio Oliveira foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro, segundo anunciou a Liga Portugal, esta quarta-feira. O médio do FC Porto fez um golo e duas assistências nesse período, números que lhe valeram a subida ao topo no respetivo sector.





O camisola 27 dos dragões somou 19,66% dos votos, superando a concorrência de Fransérgio, do Sp. Braga, e de Gustavo Assunção, do Famalicão.