Sérgio Oliveira: «É um grande orgulho»

Sérgio Oliveira mostrou-se satisfeito com a vitória do FC Porto na Turquia , dizendo que o objetivo era precisamente chegar aos 16 pontos."Sabíamos que seria um jogo muito complicado, contra uma equipa que ainda não tinha perdido em casa, mas a nossa ambição era a de igualar a melhor pontuação e deixar uma marca nesta prova. Conseguimos essa fasquia com grande orgulho", referiu.O médio portista foi depois questionado no plano individual, mas preferiu estender o mérito aos colegas: "Acho que fiz o meu trabalho bem feito, mas o que há a salientar é a exibição do coletivo num recinto complicado, porque no FC Porto trabalhamos todos os dias para estarmos preparados para corresponder quando o treinador assim o entende".