Sérgio Oliveira eleito o melhor jogador de março na Liga NOS

Sérgio Oliveira foi eleito o melhor jogador de março na Liga NOS, numa distinção promovida pelo Sindicato de Jogadores (SJPF). O médio do FC Porto teve papel importante durante o último mês, com dois golos apontados em três desafios no campeonato.





O internacional português recolheu 18,52% das votações, levando a melhor sobre o avançado do Benfica Haris Seferovic (14,52%) e sobre o médio do Sporting João Palhinha (9,68%).