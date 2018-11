Sérgio Oliveira: «Era apanha-bolas e não pensava estar aqui um dia»

Tinha apenas 11 anos quando, como apanha-bolas, Sérgio Oliveira assistiu ao momento especial que ainda marca as suas recordações do Estádio do Dragão."Do que me lembro bastante bem é do 2-1 sobre o Manchester United, com um bis do Benni McCarthy. Um passo muito importante para a conquista da Champions. Era apanha-bolas por essa altura, atrás da baliza e do banco. Naquela altura não pensava em estar aqui um dia. É um privilégio. Quando tens 11 anos e vês 50 mil pessoas, sabes que jogar aqui é um sonho, mas é complicado. Hoje em dia olhas para aquilo que conquistaste com bastante orgulho", comentou o médio na rubrica Filhos do Dragão, promovida pelo clube para assinalar a comemoração dos 15 anos do palco dos azuis e brancos.O processo de alteração do estádio, que só aconteceu em definitivo já em 2004, é que deixou menos marcas. "Não me recordo muito da mudança para o Dragão. Recordo-me de estar nas Antas, de ir com capas de chuva, num ambiente mais de rua. As pessoas mais juntas, mais confusão... A transformação foi um passo grande para o clube, uma evolução significativa para melhor e para a cidade. Penso que é aqui que a cidade concentra a maior parte das alegrias. As pessoas de 15 em 15 dias ou na Champions estão mortinhas por vir ao Dragão", refere Sérgio Oliveira, que se assume como "um jogador-adepto, mas com sentido profissional."Pois não pode ser tanto com o coração, mais racional. Mas é óbvio que o coração está sempre lá. Ser profissional de futebol num clube que me fez crescer, que me deu luzes sobre o meu caráter, que fez de mim o jogador que sou hoje. Se fores adepto do clube e puderes aliar as duas coisas claro que é excelente", comentou ainda o jogador que renovou recentemente até 2021.Sérgio Oliveira, de 26 anos, não esconde que a estreia pela equipa principal, com 17 anos, "marca para o resto da vida". Só que o passar do tempo cria novas memórias. O primeiro golo, por exemplo. "Sp. Braga? Foi aqui, de cabeça, milagre! Alex Telles cruza... foi giro", sublinha, não tendo dúvidas em eleger o seu tento mais bonito. "Foi contra o Gil Vicente. Mas desde que entre..."