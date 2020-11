Sérgio Oliveira: «Espero continuar nesta senda de golos»

Sérgio Oliveira é por estes dias um dos jogadores mais influentes na equipa de Sérgio Conceição e a sua preponderância faz-se sentir desde logo nos seis golos marcados em 11 jogos. Aos 28 anos, o internacional português está satisfeito com o melhor início de época da sua carreira, mas lembra que isso terá pouco significado no futuro, se não tiver continuidade. “Nada vale se o trabalho não for contínuo. Estou contente pelo arranque da época, mas tenho um longo caminho pela frente, com muito trabalho. Espero continuar nesta senda de golos e, principalmente, de vitórias. O míster ajudou-me na chegada à área e tenho mais intensidade em todos os aspetos. Os golos são a sequência do trabalho; se marcar e a equipa ganhar, mais contente fico”, destacou o médio.

Com seis pontos na classificação, o FC Porto defronta um Marselha que ainda não somou qualquer ponto. Sérgio Oliveira tem a plena consciência de que um triunfo em França deixa os dragões muito perto dos oitavos-de-final, mas para isso é preciso entrar com a mesma determinação de sempre. “Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza e com máxima intensidade. Vamos ser uma equipa trabalhadora e que coloca exigência nela própria, com uma vontade enorme de ganhar. O nosso objetivo é ganhar e ficar perto de passar aos oitavos-de-final. O Marselha vai querer entrar forte, mas estamos precavidos para isso, e temos vindo a trabalhar bem para este jogo. Independentemente de como o Marselha entrar, temos de ser fiéis aos nossos princípios, pois queremos ganhar”, realçou Sérgio Oliveira, assumindo-se como o porta-voz dos jogadores na antevisão deste jogo.

Na ausência de Pepe, o médio vai ser uma vez mais o capitão e a mensagem no interior do grupo é bem percetível: “O treinador do Marselha, depois do jogo do Dragão, disse que queriam limpar a imagem que têm deixado na Liga dos Campeões, e por isso vão dar tudo, mas nós também queremos os três pontos.”