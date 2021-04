Sérgio Oliveira está a contas com uma lesão muscular

Sérgio Oliveira não treinou, esta terça-feira de manhã, no Olival, em virtude de ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita.





A situação foi esclarecida pelo próprio FC Porto, através de uma nota publicada no site oficial. Ainda assim, este problema físico não terá impacto nas escolhas de Sérgio Conceição para o jogo com o Chelsea, dado que o médio já era baixa garantida, devido a estar castigado, tal como Taremi.Resta agora saber qual o tempo de paragem de Sérgio Oliveira e a sua disponibilidade para o jogo com o Tondela, no sábado.